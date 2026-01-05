پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از اعلام آمادگی بانکهای استان برای حمایت از تولیدکنندگان خبر داد.
تولایی با بیان اینکه پس از آزادسازی قیمت ارز به دنبال راهکارهای علمی برای مدیریت بازار و تولید هستیم، گفت: در این راستا به همکاری و همراهی بانکها و تولیدکنندگان و فعالان تجاری و اقتصادی نیاز داریم.
وی افزود: در حوزه فعالیتهای کشاورزی، تسهیلات و تامین منابع اعتباری از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بانکهای استان انجام خواهد شد.
تولایی گفت: همه ما تابع تصمیمات دولت هستیم و در این شرایط سخت اقتصادی، در کنار تولیدکنندگان هستیم و بانکهای استان نیز در این مسیر همراهی خواهند داشت.
وی افزود: با تلاش مضاعف تولیدکنندگان و حمایتهای دولتی تلاش میکنیم تولید گوشت مرغ را افزایش دهیم تا نیاز داخل استان و بخشی از کشور را تأمین کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران افزود: با ساماندهی و مدیریت تولید و بازار، جلوی خسارت و ضرر و زیان تولیدکنندگان را میگیریم تا مصرف کنندگان نیز با قیمت مناسب اقلام مورد نیاز را تهیه کنند.
تولایی ادامه داد: طلب نهادهها به تولیدکنندگان باید تحویل داده شود تا روند تولید همچنان ادامه دار باشد.
وی گفت: در همه تصمیمگیری های اقتصادی استان از نظرات تخصصی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و تجاری بهرهگیری میکنیم تا از این شرایط سخت اقتصادی به سلامت عبور کنیم.