به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: پاکستان اهمیت زیادی برای رفاه و امنیت مردم ونزوئلا قائل است و تحولات جاری در این کشور را با نگرانی دنبال می‌کند.

در این بیانیه آمده است: پاکستان بر ضرورت خویشتنداری و کاهش تنش‌ها به‌منظور پایان دادن به بحران تأکید کرده و بر ضرورت پایبندی به اصول منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل برای حل‌وفصل تمامی مسائل حل نشده تصریح می‌نماید.

در پایان این بیانیه آمده است: پاکستان تحولات ونزوئلا را به‌طور نزدیک رصد کرده و همچنان در راستای تضمین امنیت و سلامت اتباع پاکستانی مقیم ونزوئلا به‌طور فعال درگیر این موضوع است.