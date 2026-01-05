پخش زنده
پاکستان نسبت به اقدام آمریکا علیه ونزوئلا ابراز نگرانی عمیق کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: پاکستان اهمیت زیادی برای رفاه و امنیت مردم ونزوئلا قائل است و تحولات جاری در این کشور را با نگرانی دنبال میکند.
در این بیانیه آمده است: پاکستان بر ضرورت خویشتنداری و کاهش تنشها بهمنظور پایان دادن به بحران تأکید کرده و بر لزوم پایبندی به اصول منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل برای حلوفصل تمامی مسائل حل نشده تصریح مینماید.
در پایان این بیانیه آمده است: پاکستان تحولات ونزوئلا را بهطور نزدیک رصد کرده و همچنان در راستای تضمین امنیت و سلامت اتباع پاکستانی مقیم ونزوئلا بهطور فعال درگیر این موضوع است.