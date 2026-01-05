به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر هیئت والیبال شهرستان بویین میاندشت گفت: این اولین دوره مسابقات والیبال برفی است که با همکاری هیئت والیبال استان و اداره ورزش وجوانان بویین میاندشت برگزار می‌شود ودر واقع مقدمه‌ای برای برپایی مسابقات استانی و ملی است.

سعید علایی افزود: با توجه به اینکه شهرستان بویین میاندشت ازمناطق برف گیر در کشور است ظرفیت خوبی برای توسعه ورزش والیبال برفی است وفقط نیاز به یکدستگاه برف کوب است تا بتوان بهترین شرایط را برای مسابقات کشوری فراهم کرد.

وی گفت: دراین دوره مسابقات تیم آکا به مقام قهرمانی رسید.