به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، زین العابدین نیک‌مرام فرماندار ویژه شهرستان کازرون به همراه جمعی از مسئولان این شهرستان با حضور در بازار کازرون از روند بازگشایی بازار ، بازدید میدانی کردند.

مسئولان در این بازدید پای صحبت‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات کسبه و معتمدان بازار نشستند و از همراهی، همکاری و مسئولیت‌پذیری آنان قدردانی کردند.

رئیس شورای تامین شهرستان کازرون در این بازدید گفت: امنیت بازار و کسبه به‌طور کامل تأمین خواهد شد و با هرگونه اقدام افراد فرصت‌طلب و مخرب برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد تا آرامش و ثبات به‌صورت پایدار در فضای بازار حفظ شود.