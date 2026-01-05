پویانمایی «مسافری از ژاپن» در ۲۶ قسمت ۴ دقیقه‌ای تولید شده و به زودی از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این پویانمایی داستان زندگی کونیکو یامامورا ، مادر شهید محمد بابایی از شهدای دوران دفاع مقدس است.

یک عکاس طبیعت گرد به همراه همسرش درباره ویژگی‌ها و شرایط زیست گونه‌های مختلف قارچ‌ها پژوهش می‌کند.

این، داستان باران را دنبال کن است که امروز و فردا ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش می‌شود.

فرشتگان مرگ هر روز ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو نمایش پخش و ساعت ۲۰ بازپخش می‌شود.

این نمایش داستان دو برادر است که در یک شرکت بیمه کار می‌کنند و به یکی از خریداران بیمه عمر مشکوک می‌شوند.

«تک تیرانداز آخرین خط دفاع»، به زودی از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم محصول ۲۰۲۵ درباره فردی است که برای جلوگیری از تولید و فروش یک ابر سلاح مرگبار تلاش می‌کند.