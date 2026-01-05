به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید حسن نعمتی گفت: در راستای اهداف توانمندسازی و حمایت از اقشار نیازمند، ۹ ماهه سال‌جاری ۳۳۶ واحد مسکن در قالب خرید، طرح نهضت ملی و کمک به ساخت به ارزش ۶۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تکمیل و به مددجویان تحت حمایت استان تحویل داده شد.

او افزود: در این مدت هشت هزار و ۷۳۵ مورد کمک هزینه اجاره مسکن با اعتبار بیش از هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و ۴۱۶ مورد تسهیلات ودیعه مسکن با اعتبار۳۵ میلیارد تومان به مددجویان این نهاد پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان همدان تاکید کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۸۴۰ مورد کمک به تعمیر مسکن و فضای جانبی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در استان انجام شده است.