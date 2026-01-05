گزیده قوانین و مقررات و دستورالعمل های مبارزه هدفمند با قاچاق کالا و ارز به صورت کارگاهی در مشهد مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارگاه آموزشی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل ها و آیین نامه ها با حضور مدیران کل هماهنگی امور قضایی و قوانین و مقررات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای دستگاه های کاشف و ضابط موضوع ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

در این جلسه در محل سالن همایش ستاد نظارت گمرکات استان، گزیده قوانین و مقررات، آیین نامه های جدید صادرشده و دستورالعمل های تکمیلی و کاربردی در امور پیشگیری و مبارزه هدفمند با قاچاق کالا و ارز بصورت مصداقی با ذکر نمونه پرونده های تشکیل شده برای دستگاه های مشمول توسط مدیران حوزه حقوقی ستاد مرکزی ارائه شد.