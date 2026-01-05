استان کردستان با پیشینه‌ای کهن، طبیعتی چشم‌نواز و فرهنگی ریشه‌دار، از مهم‌ترین قطب‌های بالقوه گردشگری کشور به‌شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با حضور در بخش خبری صبحدم امروز گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در حوزه های گردشگری داخلی و خارجی در استان ، میتوانیم جز پنج استن برتر در کشور باشیم.

طالب نیا همچنین از ارائه طرحهای تشویقی برای سرمایه گزاران بخش خصوصی و کسب و کارهایی که در حوزه گردشگری فعایت دارند خبر داد.