استان کردستان با پیشینهای کهن، طبیعتی چشمنواز و فرهنگی ریشهدار، از مهمترین قطبهای بالقوه گردشگری کشور بهشمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با حضور در بخش خبری صبحدم امروز گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در حوزه های گردشگری داخلی و خارجی در استان ، میتوانیم جز پنج استن برتر در کشور باشیم.
طالب نیا همچنین از ارائه طرحهای تشویقی برای سرمایه گزاران بخش خصوصی و کسب و کارهایی که در حوزه گردشگری فعایت دارند خبر داد.