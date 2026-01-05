حضرت زینب سلام الله، پیام کربلا و تاریخ اسلام را با روایت صحیح خود ماندگار ساخت و در نیمه رجب رحلت کرد.

وفات راوی حقیقت، ام‌المصائب، حضرت زینب کبری سلام الله علیها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ حضرت زینب(س)، نماد صبر و شجاعت و راوی حقیقت بود و پیام عاشورا را روایت کرد.

دختر حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)، بانویی که روایت واقعه عاشورا را بر عهده گرفت؛ رواینگر قیامی که در حافظه تاریخ ماند.

حضرت زینب س راوی حقیقت بود و تاریخ اسلام را با روایت خود دگرگون کرد و اجازه نداد پیام کربلا خاموش یا تحریف شود، او ثابت کرد روایت درست ادامه دهنده یک قیام است.

حضرت زینب (س) را به‌سبب سختی‌های بسیاری که در زندگی‌اش دید،‌ ام‌المصائب لقب داده‌اند. عَقیلهٔ بنی‌هاشم و عالمةٌ غیرُ مُعَلَّمَة از دیگر القاب او هستند.

حضرت زینب سلام الله پس از شهادت امام حسین (ع) در روز عاشورا، به همراه دیگر بازماندگان به اسارت درآمد و سپس به کوفه و از آنجا به شام منتقل شد.

او در ۱۵ رجب سال ۶۲ ه. ق پس از عمری مجاهدت و روشنگری در شام رحلت کرد و نامش جاودانه ماند.