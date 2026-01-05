پخش زنده
امروز: -
آیین تجلیل از ۱۵ نفر از طلاب حافظ کل قرآن کریم مدرسه علمیه شهید طباطبایی نژاد، در سالن آستان مقدس زینب اخت الرضا (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مراسم که با حضور خانوادههای طلاب، مسئولان حوزه و جمعی از علاقهمندان همراه بود، فضایی معنوی برای قدردانی از زحمات حافظان قرآن فراهم شد.
آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولیفقیه در استان وامام جمعه اصفهان و مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان هم در این مراسم به تشریح وظایف طلاب حوزه علمیه پرداخت.
مدرسه علمیه تخصصی حفظ قرآن شهید طباطبایی نژاد اصفهان، با ۱۲۰ طلبه فعال در سال تحصیلی جاری، تمرکز ویژهای بر برنامههای دینی و قرآنی دارد؛ به گونهای که ۵۰ نفر از طلاب این مدرسه بهطور تخصصی مشغول به حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه هستند.