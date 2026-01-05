به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان شرکت کنندگان در مراسمِ سالگردِ شهادتِ حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان از جوار ِمزار ِسردارِ دل‌ها ،این یاوه‌گویی‌ها را محکوم کردند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندی پیش با انتشار پستی مداخله جویانه در شبکه ایکس به تحولات ایران واکنش نشان داد و مدعی شد: اگر ایران به روی معترضان مسالمت آمیز آتش بگشاید و آنان را با خشونت به قتل برساند، آمریکا برای نجات آنها وارد عمل خواهد شد. ما در حال آماده باش کامل هستیم و برای اقدام آماده‌ایم.