یاوه گویی هایِ اخیرِ رئیسِ جمهور ِتروریست ومنفورِ آمریکا درباره ایران، خشم و واکنشِ هر ایرانیِ غیرتمندی را در پی داشته است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان شرکت کنندگان در مراسمِ سالگردِ شهادتِ حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان از جوار ِمزار ِسردارِ دل‌ها ،این یاوه‌گویی‌ها را محکوم کردند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندی پیش با انتشار پستی مداخله جویانه در شبکه ایکس به تحولات ایران واکنش نشان داد و مدعی شد: اگر ایران با معترضان برخورد کند، آمریکا برای نجات آنها وارد عمل خواهد شد.