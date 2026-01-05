به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، داریوش حسن نژاد با اشاره به به آخرین وضعیت مخازن سدهای لرستان اظهار کرد: حجم کل مخزن سدهای مروک، ایوشان، تنگ هاله، خان‌آباد،کزنار وحوضیان ۲۰۸.۷۱میلیون متر مکعب است.

وی با بیان اینکه هم اکنون حجم پر شدن مخزن سد هاله ۶۴ درصد، خان آباد ۱۹ درصد، ایوشان ۱۲ و مروک ۱۱ درصد می باشد، افزود: سدخان آباد با ۷۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم آب و سد های ایوشان و مروک به ترتیب با ۶۸ درصد و ۲۲ درصد بیشترین کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان تصریح کرد: در حال حاضر مجموع آب ورودی‌ شش سد استان ۰.۶متر مکعب بر ثانیه می باشد. وی در خصوص وضعیت بارش‌ها عنوان داشت: مطابق آمار سازمان هواشناسی کشور، متوسط بارش استان از مهر تا پایان آذرماه سال آبی 1404-1405 برابر ۸۱.۵میلی‌متر ثبت شده است که نسبت به سال آبی گذشته (۷۸.۵میلیمتر) ۴ درصد افزایش و نسبت به متوسط دوره آماری (۱۷۵ میلیمتر) ۵۴درصد کاهش داشته است.

استان لرستان دارای۶ سد فعال است که در شهرستان‌های خرم آباد- کوهدشت -دورود- ازنا و الیگودرز قرار دارند.

