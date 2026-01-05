پخش زنده
امروز: -
فهرست مواد و روشهای ممنوعه سال ۲۰۲۶ آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) همزمان با آغاز سال جدید میلادی، رسما لازمالاجرا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وادا طبق روال سالانه خود، فهرست به روز شده مواد و روشهای ممنوعه را به همراه خلاصه تغییرات نسخه جدید و همچنین داروهای «برنامه نظارت» منتشر کرده است.
داروهای قرار گرفته در برنامه نظارت، در حال حاضر جزو مواد ممنوعه محسوب نمیشوند، اما به علت بررسی الگوهای مصرف و عوارض احتمالی، تحت پایش دقیق وادا قرار دارند تا در صورت مشاهده مصرف غیرمتعارف یا اثبات عوارض جانبی، در فهرست مواد ممنوعه سالهای آتی قرار گیرند.
ایران نادو به عنوان مرجع رسمی مبارزه با دوپینگ در کشور، هر ساله نسبت به ترجمه فهرست جدید اقدام میکند تا این سند مهم در دسترس ورزشکاران، نیروهای پشتیبان ورزشکار و تیمهای پزشکی قرار گیرد. بر همین اساس، فهرست مواد و روشهای ممنوعه ۲۰۲۶ به همراه همه ملحقات آن ترجمه و در سامانه ایران نادو منتشر شده است.