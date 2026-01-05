پخش زنده
دوازدهمین نمایشگاه الکامپ و دولت هوشمند مازندران، از فردا در محل نمایشگاه نیاوران ساری آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیرکل نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: دوازدهمین نمایشگاه الکامپ و دولت هوشمند مازندران با حضور شرکتهای مختلف در حوزه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، از فردا در ساری آغاز میشود.
عباس رمدانی افزود: نمایشگاه الکامپ از سه شنبه ۱۶ دی تا جمعه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ با شرکت ۹۰ برند تخصصی از سراسر کشور در ۵۰ غرفه در محل نمایشگاه نیاوران ساری واقع در اتوبان ساری به قائم شهر برگزار میشود.
وی با اشاره به برپایی نمایشگاه در فضایی، چون متاورس، برپایی نشست فضای مجازی و پنلهای تخصصی افزود: دوازدهمین دوره نمایشگاه الکامپ و دولت هوشمند پس از شش سال وقفه برگزار میشود.
دبیرکل نظام صنفی رایانه ای کشور با تأکید بر اینکه در این نمایشگاه، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور دارند عنوان کرد: مراکز رشد و استارت آپها هم در این رویداد نقش فعال خواهند داشت.
رمدانی تصریح کرد: الکامپ نمایشگاه آخرین دستاوردهای حوزه اطلاعات و ارتباطات است و برپایی نمایشگاه میتواند سبب شود دستاوردها به معرض نمایش گذاشته شود.
دبیرکل نظام صنفی رایانهای همچنین تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم فعالیتهای بخش خصوصی را هم نمایش دهیم.
رمدانی با تأکید بر حضور مجموعههای مختلف و حضور اپراتورها در حوزه ارتباطات گفت: برای نخستین بار در کنار عرفههای فیزیکی در وب هم امکان بازدید از غرفهها وجود دارد.
وی افزود: این نمایشگاه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ شب در معرض بازدید علاقمندان قرار دارد و علاوه بر این بازدیدکنندگان از طریق فضای وب در ساعات مختلف میتوانند بازدید داشته باشند.
دبیرکل نظام صنفی رایانهای ادامه داد: الکامپ گیمز نیز از بخشهای دیگر نمایشگاه برای جوانان و نوجوانان خواهد بود و نشستهای وبیناری نیز در حاشیه نمایشگاه برپا میشود.
رمدانی با اشاره به تحول دیجیتال و هوشمندسازی کسب و کار گفت: کمیسیونهای مختلف در نمایشگاه حضور مییابند و امیدواریم آخرین دستاوردها را به نمایش بگذاریم.
وی تدوین سند راهبردی در زمینههای کشاورزی و گردشگری در حوزه هوش مصنوعی را از دیگر بخشها دانست که با حضور مسئولان کشوری و استانی این نمایشگاه برگزار میشود و جذابیتهای الکامپ سبب شد تا همه پای کار باشند.
خلخالی نائب رئیس نظام صنفی رایانه ای مازندران هم با تأکید بر برپایی نمایشگاه الکامپ با رویکرد دولت هوشمند گفت: امروزه تمرکز بر هوشمندسازی و بهره گیری از هوش مصنوعی در ارکان مختلف اتصال دستگاههای اجرایی تأکید میشود و الکامپ به دنبال حلقه اتصال میان بهره گیری از تکنولوژی است.