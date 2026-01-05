پخش زنده
بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای استان آذربایجان شرقی هوای کلانشهر تبریز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۲۰ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس جامعه است و با توجه به پیشبینی پایداری هوا تا پایان هفته، احتمال افزایش شاخص آلودگی وجود دارد.
شاخص کیفی هوای تبریز هم اکنون براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۵ است و میانگین ۲۴ ساعت گذشته (ساعت ۹ روز گذشته تا ۹ صبح امروز) در وضعیت قابل قبول قرار داشت.
بر اساس پیشبینیهای اداره کل هواشناسی، با توجه به پایداری هوا تا پایان هفته، کاهش سرعت وزش باد، افزایش منابع آلاینده ناشی از تردد خودروها و فعالیت واحدهای صنعتی و مصرف سوختهای فسیلی، احتمال افزایش غلظت آلایندههای هوا در روزهای آینده در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان، به ویژه تبریز وجود دارد.
کارشناسان به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماریهای قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه میکنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.
بر اساس طبقهبندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.