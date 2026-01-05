به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این نشست در خصوص محوطه سازی این واحدها، مساله آب، واگذاری انشعاب برق و همچنین اتصال به شبکه گاز شهری تصمیم گیری شد.

در این نشست متقاضیان این طرح در خصوص رعایت نشدن شیوه امتیاز بندی و همچنین طولانی شدن زمان ساخت گلایه‌های خود را بیان کردند و خواستار احقاق حقوق شان در زمینه افزایش قیمت چندین برابری واحد‌ها شدند

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی دلیل بروز مشکلات در زمینه ساخت مسکن ملی را تصدی گری راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: این مشکل موجب شد تا مردم با ضرر و زیان رو‌به‌رو شوند.