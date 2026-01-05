پخش زنده
امروز: -
قهرمانان ورزشی سیستان و بلوچستان سرمایه امید و همبستگی اجتماعی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار در آیین تجلیل از قهرمانان و مدالآوران ورزشی سیستان و بلوچستان که در محل پارک علم و فناوری استان برگزار شد گفت: قهرمانان و مدالآوران ورزشی استان با نقشآفرینی در امیدآفرینی و الگوسازی، جایگاه مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی دارند و حمایت از ورزش قهرمانی با رویکردی هدفمند ادامه دارد.
منصور بیجار افزود: دستاوردهای ورزشی جوانان استان بیانگر ظرفیت بالای انسانی در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان است که باید با برنامهریزی دقیق به سطوح بالاتر ملی و بینالمللی هدایت شود.
وی افزود: کسب مدال، پایان مسیر نیست و قهرمانان استان سیستان و بلوچستان باید با استمرار تمرین، انگیزه و هدفگذاری حرفهای، افقهای بزرگتری را در عرصه ورزش دنبال کنند.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اثرگذاری اجتماعی ورزش بیان کرد: موفقیت ورزشکاران در میادین مختلف، پیامآور خودباوری و نشاط اجتماعی است و میتواند الهامبخش نسل نوجوان و جوان استان باشد.
بیجار ادامه داد: انتظار میرود ورزشکاران موفق، علاوه بر افتخارآفرینی، در تقویت امید اجتماعی و الگوسازی برای نسل آینده نقشآفرینی کنند و این مسیر با حمایت مجموعه مدیریتی استان ادامه خواهد یافت.