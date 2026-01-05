به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید لیگ قایقرانی آب‌های آرام در سال ۱۴۰۴ با برگزاری مسابقات مرحله اول امروز در دریاچه آزادی آغاز می‌شود.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های پرنسه، استقلال، بحرگستر پارس، نوین تهران و پارس جنوبی در بخش بانوان و پرنسه، استقلال، دانشگاه آزاد، پارس جنوبی، کاسپین و اصفهان خروشان در بخش آقایان برگزار خواهد شد.

مرحله اول این رقابت‌ها با برگزاری ۲۲ ماده مسابقاتی امروز در دریاچه آزادی انجام می‌شود.

در ابتدای رقابت‌ها تیم‌ها در کایاک یکنفره ۵۰۰ متر بانوان و آقایان رقابت کردند.

در کایاک یکنفره ۵۰۰ متر آقایان علی آقامیرزایی از استقلال با زمان ۱:۵۱.۵۰ دقیقه اول، پیمان قویدل از پارس جنوبی با زمان ۱:۵۳.۶۷ دقیقه دوم و محراب آسایش خورشید از کاسپین با زمان ۱:۵۴.۵۲ دقیقه سوم شدند.

در کایاک یکنفره ۵۰۰ متر بانوان الناز شفیعیان از بحرگستر پارس با زمان ۲:۰۲.۵۰۰ دقیقه مقام اول، کیانا کمال‌زاده از پرنسه با زمان ۲:۰۵.۱۱۰ دقیقه مقام دوم و تانیا کارگرپور از پارس جنوبی با زمان ۲:۰۶.۸۶۰ دقیقه مقام سوم را به دست آوردند.

این مسابقات با برگزاری رقابت‌های مسافت ۵۰۰ متر در دریاچه آزادی پیگیری می شود.