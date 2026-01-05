به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال (ایران تلکام ۲۰۲۶) صبح امروز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه با حضور دکتر صدیف بیک‌زاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مهندس محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مهندس فرامرز رستگار، دبیر و نایب‌رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، دکتر داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا و رئیس انجمن شرکت‌های فناوری هوش مصنوعی ایران، و دکتر داوود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، برگزار شد.

شعار بیست و ششمین دوره نمایشگاه تلکام «مخابرات و هوش مصنوعی؛ جایی که سیگنال‌ها هوشمند می‌شوند» اعلام شده و در این دوره نمایشگاه بر نقش فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی در تحول صنعت ارتباطات، اقتصاد دیجیتال و توسعه خدمات هوشمند تأکید شده است.

سخنرانان این نشست با اشاره به روند‌های جهانی حوزه ICT، ایران تلکام را یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تخصصی کشور در حوزه ارتباطات دانستند و این نمایشگاه را بستری برای معرفی نوآوری‌ها، توسعه همکاری‌های داخلی و بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری عنوان کردند.

همچنین در این نشست، جزئیات بخش‌های تخصصی نمایشگاه، پنل‌های علمی، نشست‌های B۲B و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان تشریح شد و اعلام گردید که بیست‌وششمین دوره نمایشگاه ایران تلکام از ۲ تا ۵ بهمن ۱۴۰۴ (۲۲ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.