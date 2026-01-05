افق هایی تازه در صنعت دام؛ تأمین نهاده و تضمین امنیت غذایی

استان اردبیل یکی از قطب های کلیدیِ تولید دام و طیور کشوره که چرخ این صنعت حیاتی، به تأمینِ به موقع و کافی نهادهای دامی گره خورده؛ نهاده هایی که از مسیرهای طولانی می رسند و امنیت غذایی منطقه رو تضمین می کنند.