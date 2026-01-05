به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل ، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در اعلامیه ای از بازدید سید « مالک حسینی » معاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه از مرکز آموزش های فنی و حرفه ای « بصیر» در شهر کابل خبر داد و اعلام کرد : « عبیدالله امین ‌زاده » معاون امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های مالی و فنی جمهوری اسلامی ایران و تامین مالی این مرکز افزود: ۴۷۰ کار آموز به صورت همزمان در 9 حرفه در این مرکز مشغول آموزش های فنی و حرفه ای هستند و امیدواریم در آینده ‌ای نزدیک به عنوان کارگران ماهر به بازار کار افغانستان وارد شوند.

سید مالک حسینی نیز برای ارتقای ظرفیت این مرکز آموزش های فنی و حرفه ای و تلاش برای بهبود وضعیت بازار کار در افغانستان اعلام آمادگی کرد.

مرکز آموزش های فنی و حرفه ای بصیر با نظارت سازمان فنی و حرفه ای جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان فعالیت می کند.