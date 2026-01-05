به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فتاح آسیابی گفت: طی بارش در روز‌های اخیر، راهداران و راهدارخانه‌های استان به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و اقدامات لازم برای برف‌روبی، نمک‌پاشی و ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی به‌ویژه در مناطق کوهستانی انجام شده است.

وی افزود: در مجموع ۱۵۰ نفر از درراه‌ماندگان و مسافران در راهدارخانه‌های استان اسکان موقت داشتند که این اقدام با هدف حفظ ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی صورت گرفت.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اشاره به آمادگی کامل مجموعه راهداری تصریح کرد: در حال حاضر ۳۳ راهدارخانه فعال، ۵۳۰ راهدار، ۳۵ تیم راهداری و ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین در سطح محور‌های استان در حالت آماده‌باش قرار دارند.

آسیابی خاطرنشان کرد: راهداران استان قزوین با حضور مستمر در محور‌های برف‌گیر و حساس، تلاش می‌کنند ضمن حفظ بازبودن راه‌ها، شرایط تردد ایمن و روان را برای کاربران جاده‌ای فراهم کنند.