معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین از اسکان موقت ۱۵۰ نفر در راهدارخانههای استان در جریان بارشهای اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فتاح آسیابی گفت: طی بارش در روزهای اخیر، راهداران و راهدارخانههای استان بهصورت شبانهروزی فعال بوده و اقدامات لازم برای برفروبی، نمکپاشی و ایمنسازی محورهای مواصلاتی بهویژه در مناطق کوهستانی انجام شده است.
وی افزود: در مجموع ۱۵۰ نفر از درراهماندگان و مسافران در راهدارخانههای استان اسکان موقت داشتند که این اقدام با هدف حفظ ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی صورت گرفت.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با اشاره به آمادگی کامل مجموعه راهداری تصریح کرد: در حال حاضر ۳۳ راهدارخانه فعال، ۵۳۰ راهدار، ۳۵ تیم راهداری و ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات سبک، نیمهسنگین و سنگین در سطح محورهای استان در حالت آمادهباش قرار دارند.
آسیابی خاطرنشان کرد: راهداران استان قزوین با حضور مستمر در محورهای برفگیر و حساس، تلاش میکنند ضمن حفظ بازبودن راهها، شرایط تردد ایمن و روان را برای کاربران جادهای فراهم کنند.