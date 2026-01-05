پخش زنده
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز، از افزایش تناژ حمل کالا و تعداد بارنامههای صادره از مبدا این استان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، علی نفری گفت: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۹ میلیون و ۵۹۶ هزار تن کالا از مبدا استان البرز به سراسر کشور حمل شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۹ میلیون و ۲۴۰ هزار تن بوده که نشاندهنده افزایش ۳.۸ درصدی در میزان حمل کالا نسبت به سال گذشته است.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز همچنین با اشاره به تعداد بارنامههای صادره افزود: طی ۹ ماهه امسال، ۸۹۵ هزار فقره بارنامه صادر شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۶ درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: این افزایش تشان دهنده پویایی بخش حملونقل جادهای استان، بهبود روند جابهجایی کالا و نقش مؤثر استان البرز در زنجیره تأمین و توزیع کالا در کشور بوده است.