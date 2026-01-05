پخش زنده
امروز: -
به مناسبت سالروز رحلت حضرت زینب (س)، مشهدالرضا سوگوار و حرم مطهر رضوی، میزبان زائران عزادار و محب اهل بیت (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این ویژه برنامهها با عنوان «اسوه صبر و پایداری»، توسط معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، با محوریت رواق امام خمینی (ره) در حرم مطهر حضرت رضا (ع)، برگزار میشود.
ویژهبرنامه صبح رحلت حضرت زینب کبری (س) روز دوشنبه با سخنرانی حجتالاسلام ساجدی نسب و شعرخوانی آئینی توسط حجتالاسلام سید ابوالفضل مبارز و مرثیهسرایی ذاکر آل الله، علی کارگر در سوگ رحلت عقیله بنیهاشم (س) همراه است.
این ویژهبرنامهها از شامگاه یکشنبه چهاردهم دیماه و همزمان با شب رحلت این بانوی بزرگوار بعد از نماز مغرب و عشاء با قرائت زیارت امینالله و مرثیهسرایی با نوای مداح و مرثیهسرای اهلبیت (ع)، احد سبزی آغاز شد.
در این مراسم همچنین حجتالاسلام علی غفوری منش، به ایراد سخنرانی درباره شخصیت والای دختر امیرالمؤمنین (ع) پرداخت و شعرخوانی آئینی توسط علیرضا خاکساری، مرثیهسرایی توسط حسن شالبافان، مهدی اکبری، رضا قانع و ابوطالب خالق پور از دیگر برنامههای این مراسم بود.
ویژهبرنامه «اسوه صبر و بردباری» در شام رحلت حضرت زینب (س) هم با قرائت زیارت امینالله توسط احد سبزی آغاز میشود و سپس زائران حرم مطهر رضوی برای شنیدن فضایل دختر امیرالمؤمنین (ع) پای منبر سخنرانی حجتالاسلام حامد کاشانی مینشینند.
در این مراسم همچنین شاعر آئینی، جواد بنیاسدی با زبان شعر، مرثیهسرای رحلت عقیلهالعرب میشود و مرثیهسرایی مرثیهسرایان اهلبیت (ع)، محمد بذری، کاظم غلامشاهی و خواندن ادعیه و زیارات با نوای محمد موحدی نیا و سید احمد صفایی از دیگر برنامههای شام رحلت حضرت زینب (س) در حرم مطهر رضوی است.