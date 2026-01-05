پخش زنده
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ از یک میلیون و ۶۰۰ هزار اعمال قانون از ابتدای امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: عوامل بسیاری در تصادفات شبانه نقش دارند که از مهمترین آنها میتوان به خستگی و خواب آلودگی راننده، مصرف نوشیدنیهای غیرمجاز، سرعت و سبقت غیرمجاز اشاره کرد.
وی افزود: هر رانندهای قبل از تردد با خودرو باید به اندازه کافی استراحت کرده باشد تا آمادگی ذهنی و جسمی مناسب برای رانندگی مخصوصا در شبها داشته باشد. همچنین بعد از هر ۲ ساعت رانندگی، افراد باید حداقل ۱۵ دقیقه استراحت کرده و سپس به رانندگی ادامه دهند.
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: همچنین پلیس مصرف نوشیدنیهای غیرمجاز و داروهای روان گردان را به شدت منع میکند، زیرا مصرف این مواد باعث میشود جسم و عقل راننده در اختیارش نباشد بی مهابا رانندگی کرده و نه تنها برای خودش بلکه برای دیگران بسیار خطرناک باشد.
کشیر گفت: سرعت و سبقت غیرمجاز نیز از جمله تخلفات پرتکراری هستند که در آئین نامه نیز به آنها اشاره شده و پلیس با این رانندگان متخلف به شدت برخورد میکند تا چهره ترافیکی شهر ناامن نشود.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، یک میلیون و ۶۰۰ هزار اعمال قانون برای تخلفات شبانه در سراسر پایتخت صورت گرفته است. ۲۸ هزار تخلف سرعت غیرمجاز، ۸۱ هزار تخلف نقص فنی موثر مثل چراغ روشنایی،۱۳ هزار تخلف دور زدن در محل ممنوع و ۱۲ هزار تخلف چراغ زنون به ثبت رسیده است.
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: بیشترین تصادفات فوتی با ضریب ۸.۵ درصد در بزرگراه آزادگان رخ میدهد و بزرگراههای شهید همت و امام علی (ع) در جایگاههای بعدی قرار دارند.
کشیر با اشاره به تخلفات کامیونها در پایتخت گفت: از ساعت ۲۲ تا ۵ صبح، کامیونهایی که مجوز تردد حمل بار دارند میتوانند در معابر تردد کنند؛ اما کامیونها نیز باید علاوه بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، بار خود را به خوبی ببندند و محافظ ایجاد کنند که در این باره نیز ۲۳۷ هزار فقره تخلف شبانه توسط کامیونها در پایتخت رخ داده که با آنها برخورد کردهاند.
وی افزود: متأسفانه هفته گذشته شاهد وقوع یک تصادف فوتی در مسیر شرق به غرب اتوبان بابایی ابتدای ورودی به محور اتحاد بودیم. در این تصادف، یک دستگاه خودروی ۲۰۶ با سه سرنشین به علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیرمجاز با حاشیه راه و تابلوها برخورد کرد.
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ با حضور در یک برنامه تلوزیونی ادامه داد: در این تصادف هر سه نفر سرنشین خودرو جان خود را از دست دادند. علاوه بر این، موتور خودرو با عابرپیادهای که ۷۰ متر آن طرفتر ایستاده بود، برخورد کرد و متأسفانه او نیز جان خود را از دست داد.