به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل ، سفارت جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی اعلام کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران با ابراز تاسف از وقوع سیل در چند استان افغانستان، جان ‌باختن شماری از شهروندان این کشور را تسلیت گفته و با آسیب دیدگان ابراز همدردی می کند.

براثر جاری شدن سیل و بارش های شدید در چند استان افغانستان ۱۷ نفر جان خود را از دست دادند . همچنین براثر این حوادث ۲۷۴ خانه به‌ طور کامل و ۱۵۵۸ خانه به صورت نسبی تخریب شده‌ است. بیشترین خسارت ناشی از این حادثه طبیعی به ساکنان استان فراه در غرب افغانستان وارد شده است .

قطر و امارات عربی متحده نیز در پیام هایی با سیل زدگان افغانستان اعلام همبستگی کرده اند .