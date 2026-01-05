مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمان گفت: روستای شفیع‌آباد به عنوان روستای گردشگری جهانی، آماده پذیرایی از گردشگران و مسافران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، مالک اژدری در نشست بخشداران شهرستان کرمان گفت: کرمان به عنوان یکی از استان‌های دارای اماکن تاریخی و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری، آماده پذیرایی از مسافران و گردشگران می‌شود.

وی افزود: دهیاران نسبت به ایجاد زیرساخت و زیباسازی و بهسازی روستا‌ها اقدام کنند تا در ایام عید نوروز آماده پذیرایی از میهمانان و گردشگران باشیم.

اژدری گفت: روستای شفیع‌آباد شهداد به عنوان روستای گردشگری جهانی با یک برنامه زمانبندی با همکاری بخشداری، دهیاری، شورا و مردم روستا، آماده پذیرایی از گردشگران می‌شود.