مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان گفت: روستای شفیعآباد به عنوان روستای گردشگری جهانی، آماده پذیرایی از گردشگران و مسافران میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، مالک اژدری در نشست بخشداران شهرستان کرمان گفت: کرمان به عنوان یکی از استانهای دارای اماکن تاریخی و جاذبههای طبیعی و گردشگری، آماده پذیرایی از مسافران و گردشگران میشود.
وی افزود: دهیاران نسبت به ایجاد زیرساخت و زیباسازی و بهسازی روستاها اقدام کنند تا در ایام عید نوروز آماده پذیرایی از میهمانان و گردشگران باشیم.
اژدری گفت: روستای شفیعآباد شهداد به عنوان روستای گردشگری جهانی با یک برنامه زمانبندی با همکاری بخشداری، دهیاری، شورا و مردم روستا، آماده پذیرایی از گردشگران میشود.