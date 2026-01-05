پخش زنده
اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی با صدور هشداری فنی، کشاورزان و دامداران استان را به رعایت فوری توصیههای پیشگیرانه درشرایط افزایش برودت هوا فراخواند.
دبیر کمیته تخصصی هواشناسی کاربردی (تهک) اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی در این خصوص گفت: در بخش زراعت ادامه کشت انتظاری حبوبات بعد از اتمام بارندگیها و مساعد شدن شرایط کاشت-تهیه بذر اصلاح شده (گواهی شده به اضافهی ضدعفونی بذر) نخود و عدس دیم پائیزه و انتظاری برای کشت حبوبات-با توجه به برودت دما، حتما کلیه مزارع نسبت به برداشت و دپوی چغندر قند در حاشیه مزارع و تهیه پوشش مناسب برای محصول دپو شده اقدام نمایند.
حامد عباسعلینژاد افزود: در دام پروری واکسیناسیون دام سبک و سنگین علیه بیماره تب برفکی-اجتناب از تراکم بیش از حد گله با توجه به افزایش عوامل بیماریزا و آلودگیها- خرید و فروش دام با توجه به همسایگی با کشورهای خارجی- تنظیم دما و تهویه در اماکن دام و طیور در مرغداریها، گاوداریها و انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی-تامین سوخت لوازم برقی، گازی و ... ضروری است.
وی در ادامه گفت: مراقبت از برهها و گوسالههای تازه متولد شده در ساعات ابتدای روز- جهت پیشگیری از بیماریهای تنفسی و پنومونی در گوسالههای جوان آنها را در جایگاههای بسته و محفوظ نگهداری و کلیه نکات ایمنی را برای کاهش خسارت سرما به دامها رعایت کنند-مبارزه با جوندگان و پرندگان با جلوگیری و ایجاد درزگیری منافذ و سم پاشی باید در اولویت قر ار گیرد.
دبیر کمیته تخصصی هواشناسی کاربردی (تهک) اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی در ادامه گفت: در بخش شیلات افزایش هوادهی استخرهای پرورشی ماهی جهت تامین اکسیژن کافی - عدم تغذیه در ساعات غبارآلود- در صورت تجمع ماهیان در اطراف ورودی اب دستگاه هواده روش شود.
حامد عباسعلینژاد افزود: در بخش ماشین آلات کشاورزی تامین سوخت زمستانی ماشین آلات و استفاده از ضد یخ باید مورد توجه قرار گیرد.
وی دربخش دیگری از سخنانش گفت: در موضوع باغداری هدایت آبهای جاری به رودخانهها جهت ذخیره سفرههای زیرزمینی-اجرای شخم پائیزی کف باغات به منظور جلوگیری از علفهای هرز و خسارت موشها-تغذیه درختان باغات میوه براساس آنالیز برگی و خاکی سال قبل- تنظیم دما و رطوبت در گلخانهها و بازدید از تجهیزات و تاسیسات گلخانهای ضروری است.
به گفته وی خودداری از هرس درختان میوه تا پایان خزان کامل برگهای درختان- تخلیه لولههای آبیاری تحت فشار جهت جلوگیری از خسارت ناشی از یخبندان-اجرای یخاب زمستانه در باغات- تامین نهادههای ضروری برای اجرای چال کود در باغات از ضروریات است.
دبیر کمیته تخصصی هواشناسی کاربردی (تهک) اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی به زنبورداران توصیه کرد: حمل و نقل و استقرار کندو بخشی از مدیریت فصلی زنبورعسل است اگر بدرستی انجام نشود، استرس شدید، کاهش جمعیت یا حتی مرگ کلنی را بدنبال دارد، دریچههای پرواز را کوچک کنید- هوای تازه برای خروج رطوبت فراهم شود-عایق بندی سقف را تقویت کنید- ذخیره عسل کافی برای زمستان گذرانی ضروی است.
حامد عباسعلینژاد افزود: در بخش حفظ نباتات انجام یخ آب زمستانه برای مقاله با عوامل خسارت زا - مبارزه با موشهای مضر کشاورزی با انجام شخم عمیق و طعمه گذاری و تخریب لانه جوندگان، تله گذاری در انبارهاباید دراولویت قرار گیرد.
به گفته وی مرغداران تنظیم دمای سالنها و مراقبت از سازهها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریها بهنگام شب و اوایل پرورش جوجه-تامین خوراک پرانرژی برای مصرف طیور با توجه به روند کاهش دما و جلوگیری از ورود پرندگان وحشی با توجه به روند کاهشی دما و احتمال شیوع بیماری انفولانزای فوق حاد را مد نظر قرار دهند.
عباسعلینژاد در پایان گفت: ادامه کشت انتظاری حبوبات بعد از اتمام بارندگیها و مساعد شدن شرایط کاشت-تنظیم دما و تهویه در اماکن دام و طیور در مرغداریها، گاوداریها و انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی-انجام یخ آب زمستانه برای مقابله با عوامل خسارت زا و موشهای مضر کشاورزی ضروری است.