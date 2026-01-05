پخش زنده
امروز: -
مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور جامعه ورزش و جوانان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی امروز (۱۵ دی) در ساختمان شماره یک وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. در این مراسم احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، معاونان وزارت ورزش، رؤسای فدراسیونهای ورزشی و جمعی از مدیران، ورزشکاران و پیشکسوتان حوزه ورزش حضور داشتند.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در این مراسم گفت: امروز ششمین سالگرد شهادت مردی از تبار ایثار، شهامت و شهادت است. او سردار دلها لقب گرفت، چرا که خالصانه، صادقانه و آگاهانه در مسیر خدمت به مردم، انقلاب و نظام اسلامی قدم برداشت. برای تببین حقیقت شخصیت حاج قاسم، بهترین مورد همان چیزی است که مقام معظم رهبری فرمودند؛ شهید سلیمانی مرد ایمان، اخلاص و عمل بود. شهید سلیمانی مصداق کامل یک مدیر جهادی و خستگیناپذیر بود. کیفیت زیست حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم آل الله و حریم وطن چنان رقم خورد که او را به نمونهای روشن از یک پهلوان حقیقی بدل کرد.
سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان نیز اظهار داشت: این حضور پیام رسایی به نظام سلطه و استکبار جهانی داد و آن پیام این است که جامعه ورزش کشور در طول پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، در جریان سیل و زلزله و حمله وحشیانه رژیم کودککش صهیونیستی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در صحنههای انقلاب و دفاع مقدس حضوری پرشور داشت و امروز این معنا را دارد که ورزش کشور با آرمانهای شهدای دفاع مقدس، مقاومت و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی تجدید میثاق میکند. پیام این است که جامعه ورزش ایستاده، بیدار و مقتدر است و همه قهرمانان با حضور در تمام صحنهها در جریان جنگ ۱۲ روزه موجب شادی دل ملت بهویژه رهبر فرزانه انقلاب شدند. آنجا که پرچم را بالای سر بردند، بر پرچم سجده کردند و جایی که امیرحسین زارع مقابل پرچم زانو زد و آنجا که همه قهرمانان در رشتههای والیبال، تکواندو، فوتبال و ... در صحنه حاضر بودند و ادای احترام کردند، استکبار جهانی آشفته و عصبانی شد.
سیدمحمد پولادگر نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک نیز گفت: شاهد حضور چشمگیر جامعه ورزش در این مراسم بودیم. شهدا طبق آیه قرآن همیشه زنده هستند، اما گاهی اوقات بهخاطر غفلت ما از یادها میروند. باید مراقب باشیم به فرموده رهبر، شهدا که نماد آرمانهای انقلاب ما هستند از یادها نروند. زنده نگه داشتن یاد شهدا، ضامن پایداری و اقتدار نظام است. باید این اسطورههای اقتدار و شجاعت را به تک تک جوانان بشناسانیم و اجازه ندهیم فراموش شوند.