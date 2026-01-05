معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، در مراسم نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی ایران تلکام ۱۴۰۴ گفت: امیدواریم نمایشگاه بیست‌وششم ایران تلکام یکی از موفق‌ترین نمایشگاه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های اخیر باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، داوود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، افزود: شرکت مخابرات ایران فعالیت‌های خود را با برنامه‌ای جدید آغاز کرده که مهم‌ترین محور آن اجرای طرح بزرگ «برگردان و توسعه فیبرنوری» است. این پروژه ملی، بزرگ‌ترین پروژه‌ای است که پس از انقلاب اسلامی در شرکت مخابرات ایران کلید خورده و در آبان سال جاری با حضور رئیس‌جمهور محترم رونمایی شد.

زارعیان گفت: به همین دلیل، شرکت مخابرات ایران در نمایشگاه ایران تلکام ۱۴۰۴ با هدف معرفی این پروژه و تشریح دستاورد‌های آن برای حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد دیجیتال، صنعت تولید تجهیزات مخابراتی و ایجاد اشتغال حضور پررنگ خواهد داشت.

معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران با اختصاص کامل سالن هفت نمایشگاه بین‌المللی تهران به مساحت بیش از دو هزار متر مربع، میزبان تمامی حوزه‌های درگیر در پروژه فیبر نوری، سرویس‌های جدید و خدمات ارزش افزوده خواهد بود.

وی افزود: در پروژه برگردان فیبر نوری که محور اصلی حضور ما در این دوره از نمایشگاه است، تلاش کرده‌ایم در کنار شعار اصلی نمایشگاه «مخابرات و هوش مصنوعی؛ جایی که سیگنال‌ها هوشمند می‌شوند»، شعار «فیبر نوری، ستون فقرات هوشمندسازی» را نیز به‌صورت عملیاتی دنبال کنیم.

زارعیان افزود: شرکت مخابرات ایران به تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی و ارتباطی این اطمینان را داده است که در حوزه تولید مدرن کابل‌های نوری، تجهیزات اصلی توسعه شبکه فیبر نوری و سایر تجهیزات مرتبط، هر میزان تولید داخلی وجود داشته باشد، خریداری خواهد شد. نگرانی ما نه کمبود تقاضا، بلکه کمتر بودن تولید نسبت به نیاز کشور است.

وی گفت: نمایشگاه ایران تلکام ۲۶ فرصتی ارزشمند برای تعامل گسترده میان شرکت مخابرات ایران و سایر فعالان صنعت ICT است. این نمایشگاه بستر مناسبی برای همکاری با تولیدکنندگان، پیمانکاران، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها فراهم می‌کند.

معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران افزود: در کنار برنامه‌های جاری نمایشگاه، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ایجاد شوروم تخصصی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با پروژه فیبر نوری و امضای چندین تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با شرکت‌های فعال صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ما در ایران تلکام ۱۴۰۴ است.