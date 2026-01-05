رهبر طالبان بار دیگر با صدور حکمی بر ممنوعیت هرگونه کشت، تولید، استفاده و قاچاق مواد مخدر سنتی و صنعتی تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، ملاهبت الله آخند زاده رهبر طالبان با صدور فرمانی بار دیگر بر ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان تاکید کرد و افزود: از این پس هیچ فردس در زمین‌های خود خشخاش کشت نمی‌کند، اگر شخصی خشخاش کشت کرد، کشت وی از بین برده می‌شود و خودش با برخورد شرعی مواجه خواهد شد. همچنین در سراسر افغانستان، هرگونه استفاده، انتقال، فروش، تجارت، واردات و صادرات هر نوع مواد مخدر مانند: شراب، هیروئین، شیشه، قرص «کا» حشیش و سایر مواد افیونی و کارخانه‌های تولید آن ممنوع است.

وی هشدار داد: اگر شخصی از این دستورات تخلف کند، به ارگان‌های عدلی و قضایی حکومت معرفی می‌شود و با مجازات سخت مواجه خواهد شد.

هر چند رهبر طالبان در فروردین سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار با صدور حکمی، هرگونه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان ممنوع کرد، اما در این حکم، ممنوعیت تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی نیز به آن افزوده شده است.

هر چند میزان کشت خشخاش در سال ۲۰۲۵ میلادی در مقایسه با سال قبل آن حدود ۲۰ درصد و میزان تولید آن ۳۲ درصد کاهش یافت، اما سازمان ملل اعلام کرده بود میزان تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی در افغانستان رو به افزایش است.

ایران و کشور‌های منطقه عمدتا از تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند.

این حکم درحالی صادر شده که موسم کشت بهاری خشخاش در افغانستان در مناطق گرمسیر این کشور فرا رسیده است.