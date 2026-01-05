سهمیه ویژه تسهیلات اشتغال‌زایی برای ارتقای شاخص‌های رفاهی و ورزشی جوانان به استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت.

اختصاص سهمیه ویژه تسهیلات اشتغال‌زایی به کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان که با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، از اختصاص سهمیه ویژه تسهیلات اشتغال‌زایی و برنامه‌ریزی برای ارتقای شاخص‌های رفاهی و ورزشی جوانان استان خبر داد.

رحمانی با اشاره به سفر معاون جوانان وزیر ورزش به استان، این سفر را پرخیر و برکت خواند و افزود: با موافقت وزارت ورزش و جوانان، ۲ سالن ورزشی جدید در روستا‌های «آبور» و «شهید دانشی» احداث می‌شود که با تامین فوری زمین، عملیات اجرایی آنها به زودی آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت اشتغال جوانان، از اختصاص حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک توسعه تعاون خبر داد و افزود: این رقم معادل ۳.۵ برابر سهمیه جمعیتی استان است که در صورت جذب کامل، امکان افزایش آن نیز وجود دارد.

رحمانی در این نشست با انتقاد از رویکرد انقباضی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات، از برخی بانک‌ها گلایه کرد و تذکر جدی به بانک ملی به دلیل عدم حضور مدیریت آن در جلسه داد.

وی همچنین با اشاره به رتبه یازدهم استان در پرداخت تسهیلات ازدواج خواستار ارتقای این جایگاه و همکاری بیشتر بانک‌ها در این زمینه شد.

استاندار در ادامه گفت تمامی دستگاه‌های عضو ستاد موظف به ارائه گزارش دقیق عملکردی هستند و صرف ابلاغ تکلیف کافی نیست؛ نتایج باید ملموس و قابل رصد باشد. ملاک اصلی اشتغال جوانان، پایداری و پوشش بیمه‌ای است و آمار‌ها باید فراتر از ثبت در سامانه رصد باشد.

رحمانی افزود رتبه استان در جذب تسهیلات و مشارکت‌های اجتماعی باید از جایگاه فعلی (رتبه‌های ۶ و ۱۱) به رده‌های اول تا سوم کشور ارتقا یابد.

در این جلسه همچنین بر اجرای طرح «دستیاران جوان» با ضوابط سخت‌گیرانه برای ارتقای بهره‌وری نظام اداری، برگزاری مجلس مشورتی جوانان و برپایی جشنواره سراسری آدم‌برفی در پیست «کاکان» تاکید شد.

استاندار در پایان، دبیرخانه ستاد را موظف کرد جلسات را به صورت مستمر هر ماه یک‌بار برگزار و پیگیری ۸۰ درصدی مصوبات را تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دهد.

علیرضا رحیمی معاون‌امور جوانان وزیر ورزش در نشست شورای جوانان کهگیلویه وبویراحمد اظهارکرد: امسال برای نخستین بار از محل اعتبارات فنی و اعتباری و ارزش افزوده، مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای اشتغالزایی جوانان تأمین شده که سهم این استان حداقل ۴۰ میلیارد تومان به‌صورت مستقل است.

وی بیان کرد: مصوب شد ۱۰۰ میلیارد تومان در سه‌ماه آینده برای جذب تسهیلات اشتغال جوانان در استان اختصاص یابد که حدود سه برابر اعتبارات برنامه‌ای مصوب است.

رحیمی از اجرای برنامه‌های دیگری مانند دستیاران جوان دولت و نمایندگان جوانان خبر داد و توضیح داد: در هر استان، یک دستیار جوان برای استاندار و مدیران کل بدون تعهد استخدامی انتخاب خواهد شد.

رحیمی استان کهگیلویه و بویراحمد را به‌عنوان یکی از سه یا چهار استان پایلوت جشنواره جوانان معرفی کرد و گفت: اولین برنامه با عنوان جشنواره سراسری آدم برفی در ۲۶ دی‌ماه در چهار شهرستان این استان برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد در این نشست گفت: استان با ۲۴۸ هزار جوان (۱۸ تا ۳۵ سال) رتبه پنجم جوانی جمعیت در کشور را دارد که با ایجاد اشتغال پایدار، می‌تواند به توسعه استان کمک شایانی کند.

مجید پارسایی بر همکاری همه نهاد‌ها در حمایت از جوانان تاکید کرد و گفت: مهارت آموزی و پیگیری اشتغال جوانان با همکاری فنی و حرفه و اداره کار به خوبی در حال اجرا است.

وی همچنین از احداث فضای ورزشی استاندارد و خانه جوان در بخش لوداب به عنوان یکی از دستاورد‌های این سفر معاون وزیر به استان یاد کرد و افزود: این طرح‌ها به برکت نام شهید مجیدی‌مهر و در روستای این شهید اجرا خواهد شد

پارسایی ادامه داد: در این سفر خانم لیلا کشاورزی به عنوان جوان برتر کشور نیز نشان خود را به خانواده شهید مجیدی‌مهر اهدا کرد

پیروزه، دبیر شبکه ایران‌یاران جوان نیز از آموزش ۶۹۷ نفر در قالب طرح مهتا خبر داد و گفت: تمامی شهرستان‌های استان فعال هستند و آموزش‌ها بر اساس نیازسنجی آغاز شده است.