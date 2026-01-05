پخش زنده
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در بودجه سال آینده پایه جدید مالیاتی و افزایش نرخ مؤثر مالیات پیشبینی نشده است، گفت: رشد درآمدهای مالیاتی اغلب ناشی از تورم بوده و در مجموع، سهم مالیات در بودجه و تولید ناخالص داخلی در مسیر اهداف برنامه هفتم قرار دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، محسن زنگنه در تشریح وضع درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده اظهار کرد: با وجود برخی فضاسازیها مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی مالیاتها، باید توجه داشت که بخش عمده رشد درآمدهای مالیاتی متأثر از نرخ تورم است. وقتی تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد قرار دارد، طبیعی است که درآمدهای مالیاتی نیز به همان نسبت افزایش پیدا کند.
افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از تورم است نه فشار جدید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در لایحه بودجه سال آینده، نه پایه مالیاتی جدیدی اضافه شده و نه نرخ مؤثر مالیاتی تغییر کرده است؛ همان پایهها و نرخهای قبلی مبنای محاسبه قرار گرفته و افزایش ارقام بیشتر ناشی از رشد اسمی درآمدهاست، نه تحمیل بار مالیاتی جدید به مردم.
مالیات پلکانی تنها شامل حقوقهای بالا میشود
محسن زنگنه با اشاره به برخی نگرانیها درباره مالیات حقوقبگیران تصریح کرد: بر اساس احکام بودجه، تنها در سطوح بالای درآمدی، یعنی حقوقهای بالاتر از حدود ۷۴۰ میلیون تومان در سال، نرخ مالیات پلکانی تا سقف ۳۰ درصد برای مازاد درآمد اعمال میشود و این موضوع شامل عموم مردم نمیشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: هدفگذاری مالیاتی در بودجه سال آینده بهگونهای طراحی شده که فشار اصلی بر دهکهای متوسط و پایین وارد نشود و عدالت مالیاتی رعایت شود.
کسری بودجه پدیدهای مزمن است؛ دلیلی برای نگرانی عمومی نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به کسری بودجه گفت: کسری عملیاتی موضوع تازهای نیست و در سالهای گذشته نیز همواره بین درآمدها و هزینههای دولت فاصله وجود داشته است. این کسری معمولاً از محل فروش نفت، واگذاری داراییها یا انتشار اوراق جبران شده و نباید بهگونهای مطرح شود که موجب نگرانی بیمورد مردم شود.
محسن زنگنه خاطرنشان کرد: ناترازیهای مطرحشده در بودجه به این معنا نیست که کشور با بنبست مالی مواجه شده باشد. فروش نفت و صادرات ادامه دارد و از نظر بودجهای شرایط در مقایسه با سال گذشته بدتر نشده است، هرچند مشکلات معیشتی و افزایش قیمتها مورد گلایه همه قشرهای جامعه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: از منظر بودجهای نباید فضای ناامیدی به جامعه تزریق شود و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، در نهایت بودجهای تدوین شود که ضمن کنترل کسریها، به ثبات اقتصادی و آرامش روانی جامعه کمک کند.