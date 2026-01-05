پخش زنده
وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند با صدور اخطاریهای رسمی به شرکت ایکس، این شرکت را به نقض تعهدات قانونی خود در چارچوب قانون فناوری اطلاعات ۲۰۰۰ و مقررات سال ۲۰۲۱ متهم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ این وزارتخانه گفته است، نگرانی جدی درباره سوءاستفاده از سرویس هوش مصنوعی «گروک» وجود دارد؛ سرویسی که طبق گزارشها برای تولید و انتشار محتوای مستهجن، غیراخلاقی و جنسی، بهویژه با هدف قرار دادن زنان، مورد استفاده قرار گرفته است. در این اخطار آمده که برخی کاربران با بهرهگیری از قابلیتهای هوش مصنوعی گروک، تصاویر و ویدئوهای جعلی و تحقیرآمیز تولید کردهاند که ناقض حریم خصوصی و کرامت انسانی زنان است.
دولت هند از ایکس خواسته است ظرف ۷۲ ساعت گزارشی از اقدامات انجامشده برای مقابله با تخلفات ارائه دهد.
همچنین وزارت فناوری اطلاعات هند هشدار داده است که چنین اقداماتی به عادیسازی آزار جنسی منجر شده و سازوکارهای قانونی حفاظت از زنان را تضعیف میکند. این وزارتخانه به ایکس دستور داده چارچوبهای فنی و نظارتی گروک را بهطور کامل بازبینی کند تا از تولید محتوای غیرقانونی جلوگیری شود. همچنین تأکید شده است که سیاستهای سختگیرانهتری علیه کاربران متخلف از جمله تعلیق یا حذف حسابها اعمال شود و تمامی محتوای مجرمانه فوراً بدون دستکاری در شواهد حذف گردد.
وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند MeitY اعلام کرده در صورت عدم پایبندی ایکس به این دستورات، این شرکت ممکن است حمایت حقوقی موسوم به «مصونیت میزبانی» ذیل ماده ۷۹ قانون فناوری اطلاعات را از دست بدهد و با پیگرد قانونی تحت قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات جدید هند، قانون منع نمایش ناشایست زنان و قانون حمایت از کودکان در برابر جرایم جنسی، روبهرو شود.
نسخهای از این اخطار برای نهادهای مختلف دولتی و ایالتی نیز ارسال شده که نشاندهنده عزم هماهنگ دولت هند برای مقابله با اشاعه محتوای غیراخلاقی مبتنی بر هوش مصنوعی است.
در همین حال، پریانکا چاتوروِدی نماینده پارلمان هند از حزب شیوسنا (UBT) خواستار مداخله فوری دولت شده و هشدار داده است که در شبکه اجتماعی ایکس، روند نگرانکنندهای شکل گرفته که در آن برخی مردان با حسابهای جعلی، تصاویر زنان را منتشر کرده است و از طریق دستورات متنی، با سوءاستفاده از گروک، اقدام به جنسیسازی و تحقیر آنان میکنند. وی تأکید کرده که این مسئله امنیت زنان در فضای دیجیتال را بهشدت تهدید میکند و باید فوراً مهار شود.