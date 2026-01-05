به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با بیان اینکه این استان در سال آبی جاری با کم‌بارشی چشمگیری روبه‌رو شده است گفت: آمار‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های باران‌سنجی نشان می‌دهد که مقدار بارش گردآوری‌شده در سال آبی کنونی به ۵۲ میلی‌متر رسیده، در حالی که این عدد در مدت مشابه سال آبی گذشته ۷۶ میلی‌متر بوده و بیانگر افت محسوس بارندگی در سال جاری است.

رضا اخلاص‌مند افزود: همچنین میانگین بارش درازمدت استان همدان ۱۱۶ میلی‌متر برآورد می‌شود که بر پایه این داده‌ها، استان همدان با کاهش ۳۲ درصدی بارندگی نسبت به سال آبی گذشته و کاهش ۵۵ درصدی نسبت به میانگین درازمدت روبه‌رو است.

او با بیان اینکه پیامد‌های این کاهش در بخش‌های گوناگون به‌ویژه منابع آب، کشاورزی و زیست‌بوم‌های طبیعی استان نمایان خواهد شد تاکید کرد: بیشترین میزان بارندگی ثبت‌شده در سال آبی جاری به محدوده بررسی شده نهاوند در حوزه آبریز کرخه و ایستگاه بررسی وراینه بازمی‌گردد که در این ایستگاه ۷۰ میلی‌متر بارش اندازه‌گیری شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: هرچند این ایستگاه بیشترین بارش را در میان ایستگاه‌های استان داشته، اما همین مقدار نیز در سنجش با سال گذشته ۱۴ درصد و در برابر میانگین درازمدت ۶۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد که خود گواهی روشن بر فراگیری شرایط کم‌بارشی در سراسر استان همدان است.

اخلاص‌مند با اشاره به کم‌بارش‌ترین ناحیه استان گفت: کمترین میزان بارندگی در محدوده بررسی‌شده رزن–قهاوند در حوزه آبریز قره‌چای و در ایستگاه قهاوند ثبت شده است که مقدار بارش آن تنها ۳۱ میلی‌متر بوده و این رقم پایین، نگرانی‌ها درباره پایداری منابع آب در این بخش از استان را افزایش داده است.

او تصریح کرد: شرکت آب منطقه‌ای همدان با پایش پیوسته وضعیت بارش‌ها، روان‌آب‌ها و ذخایر آبی، تلاش می‌کند با به‌کارگیری برنامه‌های سازگار با کم‌آبی، از بروز چالش‌های گسترده‌تر در ماه‌های آینده پیشگیری کند و همراهی شهروندان در صرفه‌جویی و نگهداشت منابع آب را ضرورتی انکارناپذیر دانست.