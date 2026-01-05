سفر وزیر نفت به عسلویه استان بوشهر
وزیر نفت به همراه جمعی از مدیران ارشد صنعت نفت، صبح امروز بهمنظور بازدید از طرحهای منطقه ویژه انرژی پارس وارد عسلویه شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محسن پاکنژاد صبح دوشنبه ۱۵ دی با هدف بازدید از طرحهای در حال اجرا در منطقه ویژه پارس، بازدید از پالایشگاه فجر جم و افتتاح واحد آسیبدیده این پالایشگاه در جنگ ۱۲ روزه و همچنین بازدید از پتروپالایش کنگان وارد عسلویه شد.
حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سعید توکلی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران و جمعی دیگر از مدیران وزیر نفت را در این سفر همراهی میکنند.
وزیر نفت پس از ورود هیأت همراه بلافاصله راهی بازدید میدانی از یکی از سکوهای عملیاتی شد و در جریان آخرین وضعیت تولید و روند پایداری عملیات در این منطقه قرار گرفت.