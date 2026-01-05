سفر وزیر نفت به عسلویه استان بوشهر

وزیر نفت به همراه جمعی از مدیران ارشد صنعت نفت، صبح امروز به‌منظور بازدید از طرح‌های منطقه ویژه انرژی پارس وارد عسلویه شد.