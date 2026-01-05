رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سوادکوه از اعزام ۴۰ مددجوی زن سالمند و سرپرست خانوار به اردوی مشهد مقدس در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) سوادکوه با اشاره به اینکه یکی از خدمات فرهنگی کمیته امداد برگزاری اردو‌های زیارتی برای مددجویان و خانواده‌های آنها می‌باشدگفت: ۴۰ مددجوی زن سالمند و سرپرست خانوار به اردوی مشهد مقدس اعزام شدند.

مومنی افزود: با کمک خیران، بسیج سازندگی، هم افزایی با مرکز نیکوکاری کانون خدمات رضوی شهرستان و منابع امداد،۴۰ مددجوی زن سالمند و سرپرست خانوار این شهرستان در قالب اردوی شوق زیارت باهزینه بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان به اردوی زیارتی مشهدمقدس اعزام شدند.

وی گفت:زائران قبل از اعزام در کلاس آموزشی آداب زیارت و اخلاق در سفر شرکت نمودند.

رئیس کمیته امداد سوادکوه افزود: در ۹ماهه سالجاری بیش از ۱۵۰ نفر از دانش آموزان و مددجویان تحت حمایت این نهاد به اردو‌های سیاحتی و زیارتی استانی و خارج استان اعزام شدند.