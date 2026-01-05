پخش زنده
امروز: -
عملیات نصب حفاظهای بتنی در محور انار-یزد توسط عوامل اداره ایمنی راه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، با هدف کاهش سوانح جادهای و ایمنسازی محورهای مواصلاتی پرتردد، پروژه نصب نیوجرسیهای مفصلی پیشساخته در محور راهبردی انار به یزد توسط اداره ایمنی راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد اجرایی شد.
محور انار به یزد روزانه شاهد تردد حجم بالایی از خودروهای سبک و سنگین است. به همین منظور، اداره ایمنی راه با اولویتبندی نقاط پرتصادف، اقدام به جداسازی باندهای رفت و برگشت با استفاده از حفاظهای بتنی (نیوجرسی) نموده است.
نصب این حفاظها به دلیل جلوگیری از انحراف و واژگونی خودروها، هدایت صحیح جریان ترافیک و کاهش شدت تصادفات، از اهمیت ویژه برخوردار است.