پخش زنده
امروز: -
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در جدیدترین مصوب خود، «سهمانه» را معادل فارسی «شارژ» تعیین کرد.
معاون واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: واژه فرنگی شارژ اگرچه در زبان فارسی جاافتاده است، می توان معادلی برای آن تصویب کرد تا به مرور و در آینده جایگزین واژه فرنگی آن شود.
نسرین پرویزی افزود: در واقع شما یک سهم ماهانه میپردازید بنابراین فرهنگستان آمده است با پسوند «ـانه»، «سهمانه» را برای شارژ ساختمان تصویب کرده است.
گروههای تخصصی واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور استادان و کارشناسان رشتههای گوناگون، تاکنون حدود هفتاد هزار معادل را در حوزههای مختلف تصویب کردهاند.