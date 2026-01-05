به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، سردار سیدقاسم قریشی شامگاه ۱۴ دی در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در بم اظهار کرد: مردم بم این افتخار را دارند که از آغازین روزهای حمله دشمن توسط گروهک‌ها در کردستان و سپس در جنگ تحمیلی، دفاع از حرم و تا به امروز در صحنه‌های مختلف دفاع از کشور و انقلاب، حضوری سرافرازانه داشته‌اند.

وی افزود: تقویم درخشان این شهرستان نزدیک به ۳۵۰ شهید و حدود ۱۰۰۰ جانباز را از آغازین روز تجاوز دشمن ثبت کرده که نشان‌دهنده عظمت، اقتدار و حریت مردم قهرمان شهرستان بم است.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جایگاه ویژه و منحصربه فرد شهید سلیمانی در نگاه مقام معظم رهبری، اظهار کرد: ما جایگاه حاج قاسم را نه تنها در دل ملت ایران، بلکه در دل‌های ملل جهان اسلام، آسیا، آفریقا و حتی اروپا و آمریکا می‌بینیم و در بین زائران و دلباختگانش، ملل مختلف حضور دارند.

وی با بیان اینکه برای درک عظمت حاج قاسم باید به توصیفات مقام معظم رهبری توجه کنیم، افزود: ما این بیانات گران‌سنگ را درمورد کمتر کسی و با جرات می‌توان گفت در مورد هیچ‌کس از مقام معظم رهبری نشنیده‌ایم.

سردار قریشی سپس به نقل خاطره‌ای از سفر مقام معظم رهبری به منزل یک خانواده شهید در کرمان پرداخت و گفت: در آنجا حضرت آقا به شهید سلیمانی اشاره کردند و فرمودند: «از این مرد قول بگیر، او می‌تواند در آن دنیا شفاعت کند.» این نشان‌دهنده جایگاه رفیع شهید در نزد رهبری است که اهل تعارف و زیاده‌گویی نیستند.

وی گفت: مکتب حاج قاسم یعنی دفاع از انقلاب و کشور عزیزمان؛ یعنی عمری بیگانه با لحظه‌ای خواب و استراحت تا زنان و کودکان ایران زمین همواره سری راحت بر بالین بگذارند.

قریشی بیان کرد: مکتب سلیمانی یعنی شجاعت، تدبیر، اخلاص، اعتماد به مردم، و خدمت بدون چشم‌داشت به مردم و وطن؛ خدمتی که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون ادامه داشت. حاج قاسم سرشار از مکتب علوی بود و شجاعت عباسی برای دفاع از حرم اهل بیت (علیهم السلام) و جمهوری اسلامی داشت.

جانشین سازمان بسیج مستضعفان در ادامه به ویژگی‌های شهید سلیمانی اشاره کرد و توضیح داد: حاج قاسم فرمانده بزرگی بود که خود را سرباز می‌دانست. این عنوان در ادبیات نظامی از نظر رتبه پایین‌ترین است، اما از جهت وظیفه به‌معنای سر دادن در راه اسلام و انقلاب و کشور است.

سردار قریشی گفت: حاج قاسم در حیاتش از سوی امام خامنه‌ای عزیز ما عنوان پر افتخار «شهید زنده» را گرفت و پس از شهادت نیز، رهبر معظم انقلاب او را «یک راه، یک مکتب، یک مدرسه درس‌آموز» معرفی نمودند.

وی همچنین به تبیین ابعاد جهادی و تبعیت شهید از ولایت پرداخت و افزود: حاج قاسم وجودی ذوب در ولایت داشت، چنانکه در وصیت‌نامه خود، خدا را به دلیل عشق به اهل بیت (علیهم السلام) سپاس می‌گوید. او در وصیت خود، بر تبعیت از ولایت، دلسوزی برای مظلومیت رهبری و حمایت از خانواده شهدا سفارش کرده است.

سردار قریشی با اشاره به تاریخ مبارزاتی سردار سلیمانی، گفت: ایستادگی و مقاومت او از اولین روزهای جوانی با حضور در بیابان‌های گرم خوزستان و کوه‌های سرد کردستان آغاز شد و در ادامه، در میانه دود و آتش برافروخته شده توسط دشمنان امت اسلامی در عراق، سوریه، لبنان و فلسطین، در دفاع از حرم و ملت‌های منطقه و فرامنطقه کمک کرد.

وی بیان کرد: شهید سلیمانی فقط داعش را که تا مرزهای ایران اسلامی رسیده بود، شکست نداد؛ بلکه آمریکای جنایتکار و استکبار را شکست داد. به همین دلیل بود که مقام معظم رهبری، شهید سلیمانی را سردار سپاه اسلام و سردار امت اسلامی معرفی کردند. اگر شهید سلیمانی و یارانش نبودند، امروز داعش بر عراق، سوریه، افغانستان، لبنان و حتی عربستان و اردن حاکم شده بود.

در پایان، سردار قریشی به مراقبت شدید شهید سلیمانی از حدود شرعی اشاره کرد و گفت: کدام فرمانده را سراغ دارید که در میانه جنگ، دستور می‌دهد نیروها مراقب باشند اذیت و آزاری به مردم نرسد.