به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدنبی شهیکی تاش، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، فقدان شرکت‌های بزرگ های‌تک را یکی از چالش‌های جدی زیست‌بوم نوآوری ایران دانست و گفت: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها، صرفاً بنگاه‌های تولیدی نیستند و نقش «پلتفرم‌های پیشران» را ایفا می‌کنند؛ یعنی به‌عنوان پیشران زنجیره نوآوری، بازارساز، سرمایه‌گذار و شریک توسعه فناوری عمل می‌کنند.

محمدنبی شهیکی تاش، در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید پارک فناوری قم و در جریان بازدید از پارک علم و فناوری قم با تاکید بر اینکه زیست‌بوم نوآوری کشور بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری‌های کلان، جسورانه و راهبردی در حوزه تحول فناوری نیاز دارد، گفت: باید پارک‌های علم و فناوری را از نقش «شتاب‌دهنده ایده‌ها» به «موتور خلق ارزش اقتصادی» و «پیشران توسعه صنعتی مبتنی بر فناوری» ارتقاء دهیم و این موضوع مهم به تصمیم‌های کلان و راهبردی نیاز دارد که بتواند تحول آفرین باشد.

وی، فقدان شرکت‌های بزرگ های‌تک را یکی از چالش‌های جدی زیست‌بوم نوآوری ایران عنوان کرد و یادآور شد: شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ، لنگر فناوری و عامل اصلی تحرک زیست بوم به شمار می‌روند؛ چراکه این شرکت‌ها با ایجاد تقاضای فناورانه، سرمایه‌گذاری جسورانه، خرید نوآوری و اتصال به بازار‌های بزرگ، جریان رشد را پایدار می‌کنند؛ از این رو بدون این بازیگران، استارت‌آپ‌ها در حلقه‌های کوچک باقی می‌مانند و مسیر رشد آنها به بن‌بست می‌رسد.

معاون فناوری وزیر علوم ادامه داد: هولدینگ‌های بزرگ در کشور، در صورت ایفای نقش فعال در زیست‌بوم نوآوری می‌توانند به محرک توسعه فناوری، خلق شرکت‌های لنگر (کارفرمایی) جدید و رشد صنایع های‌تک کشور تبدیل شوند.

وی یکی از فاکتور‌های مهم رشد اقتصادی اقتصاد ایران را عبور از اقتصاد منابع‌محور و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر فناوری و جریان پایدار نوآوری ذکر و اظهار کرد: در این مسیر، جامعه فناوری کشور و بدنه تکنوکراسی (فن‌سالاری) باید نقش پررنگی را بر عهده بگیرد؛ یعنی سیاستگذاری را به‌عنوان یک فرایند نوآورانه ببیند، ریسک کند، مدل‌های جدید حکمرانی فناوری را آزمایش کند و رابطه دولت، بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها را برقرار کند.

شهیکی‌تاش با بیان اینکه توسعه فناوری‌های نوظهور بدون اتصال به شبکه‌های جهانی، جذب سرمایه‌گذاری هوشمند و حضور فعال در زنجیره ارزش بین‌المللی امکان‌پذیر نیست، اضافه کرد: اکوسیستم نوآوری کشور نیازمند نگاه نوآوری باز، مشارکت‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری مشترک است تا بتواند در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته رقابت‌پذیر شود.

وی ضمن تبیین راهبرد‌های جدید معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، بر ماموریت گرایی پارک‌های علم و فناوری تاکید کرد و گفت: در این چارچوب، پارک فناوری قم ظرفیت آن را دارد که با یک انتخاب راهبردی، به کانون تخصصی «اقتصاد محتوا» در کشور تبدیل شود. اقتصاد محتوا به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد دیجیتال، بر پایه فناوری‌های نوین، پلتفرم‌های محتوایی، هوش مصنوعی، صنایع خلاق و رسانه‌های نسل جدید شکل می‌گیرد.

معاون فناوری وزیر علوم گفت: تمرکز هدفمند پارک علم و فناوری قم بر حوزه اقتصاد محتوا می‌تواند منجر به شکل‌گیری استارت‌آپ‌های مقیاس‌پذیر، شرکت‌های لنگرِ محتوامحور و خلق ارزش اقتصادی پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای شود.