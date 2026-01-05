پخش زنده
۵۸۱ کیلومتر روکش آسفالت از ابتدای سال جاری در سطح محورهای خراسان جنوبی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از اقدامات گسترده برای ارتقای ایمنی و کیفیت راههای استان خبر داد و گفت: در این رابطه، در ۹ ماه گذشته، روکش آسفالت ۵۸۱ کیلومتر از محورهای استان انجام شده که این اقدام نقش مؤثری در افزایش طول عمر جادهها، کاهش تصادفات و ارتقای رضایتمندی رانندگان و مسافران خواهد داشت.
افقهی افزود: همچنین، ۱۶۸ کیلومتر درزگیری نیز در محورهای مختلف استان به اجرا درآمده است.
رییس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی همچنین از تسطیح بیش از ۹ هزار و ۱۰۸ کیلومتر راههای خاکی از ابتدای سال جاری در استان خبرداد.
به گفته وی با توجه به اینکه اکثر راههای خاکی هر ساله نیازمند چند مرحله تسطیح و مرمت است در این رابطه از ابتدای سال جاری اکثر محورهای روستایی که نیازمند هموارسازی بوده برای رفاه حال کاربران راه تسطیح شده است.