ناوگان اتوبوسرانی آماده خدمات رسانی به شهروندان در روزهای برفی
مدیرعامل شرکت واحد گفت: ناوگان اتوبوسرانی تهران همزمان با تداوم فصل زمستان و بارش برف، با آمادگی کامل فنی و عملیاتی در حال ارائه خدمات حملونقل عمومی به شهروندان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
مهدی علیزاده با اشاره به شرایط جوی حاکم بر شهر تهران افزود: از ابتدای فصل زمستان، تمهیدات لازم برای مواجهه با برودت هوا، بارش برف و یخبندان در دستور کار قرار گرفته و امروز نیز ناوگان اتوبوسرانی متناسب با تقاضای سفر، بهصورت مستمر در مدار خدمترسانی فعال است.
وی افزود: بازبینی کامل وضع فنی اتوبوسها، اطمینان از عملکرد مناسب سامانه های گرمایشی، استفاده از ضدیخ، تجهیز اتوبوسها به زنجیرچرخ در مسیرهای پرشیب و حساس و آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی و نظارتی، از جمله اقدامات انجامشده برای حفظ ایمنی تردد و تداوم خدماترسانی است.
مدیرعامل شرکت واحد با تأکید بر نظارت میدانی تصریح کرد: تیمهای نظارتی و خودروهای امدادی در محورهای اصلی و معابر شیبدار مستقر هستند تا در صورت بروز هرگونه اختلال، در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام شود و خللی در جابهجایی شهروندان ایجاد نشود.
علیزاده همچنین با اشاره به لغزندگی معابر در شرایط برفی و یخبندان، از رانندگان وسایل نقلیه شخصی و بهویژه موتورسواران خواست از ورود به خطوط ویژه اتوبوس خودداری کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به ارتقای ایمنی تردد در شهر کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بهرهگیری از توان نیروی انسانی متخصص و آمادگی کامل تجهیزات، تلاش دارد حتی در شرایط نامساعد جوی نیز خدماتی ایمن، منظم و پایدار به شهروندان ارائه دهد.