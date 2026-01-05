جشن و همایش ورزش باستانی با هدف نمایش فرهنگ پهلوانی، اخلاق علوی و جایگاه رفیع پدری در شهرستان محلات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ همایش و جشن ورزش باستانی با حضور باستانی‌کاران و مرشدان برجسته کشوری در شهرستان محلات برگزار شد.

این مراسم در فضایی صمیمی و سنتی، همراه با اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی و هنری اجتماعی از مرشدان خوش‌صدا و باستانی‌کاران صاحب‌نام کشور که عطر اصالت و غیرت ایرانی در فضای آن پیچیده بود، اجرا شد.

این همایش با هدف پاسداشت فرهنگ پهلوانی، ترویج اخلاق جوانمردی و معرفی توانایی‌های مرشدان و ورزشکاران سراسر کشور برگزار می‌شود.

این اجتماع، نه صرفاً یک گردهمایی ورزشی، بلکه احیای خاطراتی بود که در ضرب زورخانه طنین‌انداز شده است.

همایش ورزش باستانی که با حضور پرشور مرشدان برجسته و باستانی‌کاران پرافتخار سراسر کشور برگزار شد، صحنه‌ای کم‌نظیر از تلاقی فرهنگ پهلوانی، اخلاق علوی و جایگاه رفیع پدری را به نمایش گذاشت.