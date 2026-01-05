پخش زنده
در جریان هفتمین گفت و گوی راهبردی وزرای خارجه چین و پاکستان در پکن، دو طرف بر تقویت همکاریهای دوجانبه و حفاظت از منافع مشترک بهویژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان تأکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»؛ هفتمین دور گفتوگوی راهبردی وزرای خارجه پاکستان و چین در پکن برگزار شد؛ نشستی که در آن دو کشور درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و جهانی، همکاریهای اقتصادی و مسائل مرتبط با امنیت به تبادل نظر پرداختند و بر گسترش هماهنگیها در این حوزهها توافق کردند.
بر اساس اعلام وزارت امور خارجه پاکستان، این گفتوگو به دعوت وزیر خارجه چین برگزار شد و «اسحاق دار» معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان برای حضور در آن از سوم تا پنجم ژانویه ۲۰۲۶ به چین سفر کرد.
در جریان مذاکرات، همکاریهای راهبردی و سیاسی، دفاعی و امنیتی، اقتصادی، تجاری، سرمایهگذاری و ارتباطات مردمی مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف برای افزایش ارتباطات راهبردی، تعمیق اعتماد متقابل و حفاظت از منافع مشترک به توافق رسیدند.
چین و پاکستان همچنین اعلام کردند که از سال ۲۰۲۶ برنامههای گرامیداشت هفتاد و پنجمین سال برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور را آغاز خواهند کرد؛ برنامههایی که با هدف تقویت بیش از پیش دوستی دوجانبه و شناسایی زمینههای جدید همکاری طراحی شده است.
در بیانیه پایانی گفتوگوهای راهبردی دو کشور آمده است که چین و پاکستان بر پایه دوستی مستحکم و اعتماد راهبردی، شرکای همکاری راهبردی همهجانبه هستند و دو کشور بر تداوم اجرای برنامه اقدام جامعه چین و پاکستان با آینده مشترک برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ پایبندی خود را مجدداً اعلام میکنند.
روابط اقتصادی و راهبردی میان چین و پاکستان در سالهای اخیر به یکی از ستونهای اساسی همکاریهای دو جانبه تبدیل شده است، بهویژه از طریق پروژه بزرگ کریدور اقتصادی چین – پاکستان (CPEC) که بخش مهمی از «ابتکار کمربند و جاده» به شمار میرود.
این کریدور که در فاز نخست میلیاردها دلار در عرصه راه، انرژی و زیرساختها جذب کرده و سرمایهگذاری چین در قالب آن بیش از ۳۰ میلیارد دلار تا پیش از آغاز فاز دوم بوده است، اکنون وارد مرحله دوم (Phase-II) شده که تمرکز آن بر توسعه پروژههای جدید در حوزههای صنعتی، کشاورزی، انرژیهای تازه و توسعه اقتصادی گستردهتر است.