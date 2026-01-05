به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس محمد جواد جلیلی در آیین آغازین ارزیابی مدیریت مصرف برق شرکت توانیر در یزد گفت: علی رغم افزایش ۹ درصدی مشترکینی که زیر الگو برق مصرف می‌کنند،۹۳۵۰ مشترک خانگی ۲.۵ برابر الگو برق مصرف می‌کنند که از طریق هوشمندسازی مصرف آنان را محدود کرده‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر ۸۵ درصد از لوازم اندازه‌گیری ادارات،۸۱ درصد از لوازم اندازه‌گیری مشترکین صنعتی خارج از شهرک صنعتی و همه مشترکین کشاورزی کنترل پذیر شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، خاطرنشان کرد: علاوه بر روشنایی معابر عمومی که تعدیل شده‌اند، روشنایی نامتعارف واحد‌های تجاری از طریق بازرسی و حضور میدانی نیرو‌های بهره‌بردار جمع آوری و حذف شده است.

جلیلی ادامه داد: در حال حاضر پیک بار صنایع استان ۵۵۰ مگاوات است که از این مقدار صنایع بالای دو مگاوات ۲۷۵ مگاوات، صنایع فولاد ۵۷ مگاوات و سایر صنایع ۲۱۸ مگاوات برق مصرف می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیرو برق استان یزد اضافه کرد: ۱۲۶ نیروگاه منسوبه به ظرفیت ۴۵۰۰ کیلووات در حوزه کشاورزی ایجاد شده است.