مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد:افزایش ۹ درصدی مشترکان زیر الگو در استان یزد نشانه موفقیت اجرای طرحهای فرهنگ سازی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس محمد جواد جلیلی در آیین آغازین ارزیابی مدیریت مصرف برق شرکت توانیر در یزد گفت: علی رغم افزایش ۹ درصدی مشترکینی که زیر الگو برق مصرف میکنند،۹۳۵۰ مشترک خانگی ۲.۵ برابر الگو برق مصرف میکنند که از طریق هوشمندسازی مصرف آنان را محدود کردهایم.
وی افزود: در حال حاضر ۸۵ درصد از لوازم اندازهگیری ادارات،۸۱ درصد از لوازم اندازهگیری مشترکین صنعتی خارج از شهرک صنعتی و همه مشترکین کشاورزی کنترل پذیر شدهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، خاطرنشان کرد: علاوه بر روشنایی معابر عمومی که تعدیل شدهاند، روشنایی نامتعارف واحدهای تجاری از طریق بازرسی و حضور میدانی نیروهای بهرهبردار جمع آوری و حذف شده است.
جلیلی ادامه داد: در حال حاضر پیک بار صنایع استان ۵۵۰ مگاوات است که از این مقدار صنایع بالای دو مگاوات ۲۷۵ مگاوات، صنایع فولاد ۵۷ مگاوات و سایر صنایع ۲۱۸ مگاوات برق مصرف میکنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیرو برق استان یزد اضافه کرد: ۱۲۶ نیروگاه منسوبه به ظرفیت ۴۵۰۰ کیلووات در حوزه کشاورزی ایجاد شده است.