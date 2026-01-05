پخش زنده
دو آزمایشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی از سطح فعال به توانمند ارتقا یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی کشور، ارتقای آزمایشگاه پژوهشکده زیستفناوری و مهندسی زیستی و آزمایشگاه نانوفناوری و مواد پیشرفته پژوهشکده نانوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس آخرین نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی و طبق دستورالعمل عضویت در شبکه اجرا شده است.
این دستاورد حاکی از کیفیت بالای زیرساختهای آزمایشگاهی، توان تخصصی نیروی انسانی و نقش مؤثر این دو مجموعه در توسعه فناوریهای پیشرفته کشور است و افتخاری مهم برای دانشگاه صنعتی اصفهان به شمار میرود.
پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان در حال حاضر از طریق مجموعهای از آزمایشگاههای تخصصی از جمله آزمایشگاههای مولکولی، بیوشیمی، کشت سلول، ژنتیک، بیوانفورماتیک، آبزیان، خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی را به دانشگاهیان، پژوهشگران، صنایع و مراکز داخل و خارج از این دانشگاه ارائه میکند.
پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان نیز مشتمل بر گروههای تخصصی در حوزههای علوم نانو، نانومواد و نانو مهندسی است که راهبردهای پژوهشی را در زمینههای مختلف فناوری نانو هدایت میکنند.
در بخشهای آزمایشگاهی این پژوهشکده امکانات پیشرفتهای ازجمله آزمایشگاه آنالیز سطح، آزمایشگاه سنتز نانو الیاف، آزمایشگاه تخصصی سنتز و آنالیز نانومواد برای سنتز و بررسی نانومواد فراهم شده است.
تجهیزات مهمی ازجمله دستگاه اندازهگیری ذرات، طیفسنج، دستگاه لایهنشانی دورانی، آون و همزنهای مغناطیسی هم در این واحدها برای انجام پژوهشهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرند که امکان پژوهشهای بنیادی در سنتز نانومواد، بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی نانو ساختارها، و توسعه کاربردهای نوآورانه در صنایع مختلف را برای اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متقاضیان صنعتی فراهم میکند.
ارزیابی آزمایشگاهها در مقایسه با سایر مراکز عضو شبکه به صورت سالانه اجرا و رتبه بندی میشود.