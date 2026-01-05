لزوم کاهش هزینه ساخت مسکن برای اقشار کمبرخوردار
استاندار بوشهر از لزوم کاهش هزینه ساخت مسکن برای اقشار کمبرخوردار تاکید کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست ویدئوکنفرانسی شورای مسکن با حضور معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر رفع مشکلات طرحهای مسکن، اظهار کرد: مسکن از اساسیترین نیازهای مردم بوده و از مهمترین شاخصهای رفاه اجتماعی، تأمین مسکن است.
استاندار بوشهر یادآور شد: قیمت تمام شده مسکن در سالهای اخیر، رشد بسیار زیادی داشته و این مساله سبب شده که اقشار کمدرآمد، به سختی بتوانند مسکن تهیه کنند.
استاندار بوشهر ادامه داد: کمکهایی برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد به منظور تامین مسکن انجام شده که امیدوارم بهزودی شاهد خانهدار شدن بیشتر اقشار کمتر برخوردار نیز باشیم.
وی با تأکید بر لزوم کاهش هزینه ساخت مسکن برای اقشار کمبرخوردار، افزود: باید به گونهای عمل کنیم که با حمایت دولت و دستگاههای اجرایی، قیمت تمامشده مسکن در استان برای اقشار کمدرآمد، بالاتر نرود.
زارع تصریح کرد: کیفیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر مطلوب بوده و انتظار داریم سرعت کار نیز بالاتر رود.